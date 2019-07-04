Коллеги сняли последние секунды жизни парня, который выпил кружку пива за минуту

Игра по выпивке закончилась трагедией. Молодой человек умер на глазах у своих коллег после того, как опустошил кружку пива.

Мужчина, имя которого не раскрывается, потерял сознание и умер после литра пива, который он выпил меньше чем за минуту. Трагедия произошла на конкурсе по выпиванию среди работников курорта Regent Cha-am Beach в Таиланде. Инцидент был записан на видео.

На кадрах смертельного состязания, состоявшегося в субботу, молодой человек стоит вторым справа. Он с триумфом поднимает пустую кружку из-под пива, а через несколько секунд падает на сцену.

Коллега молодого человека рассказала The Sun, что его сердце перестало биться до того, как приехала скорая. Позже тело увезли на вскрытие. Результаты неизвестны, однако местные СМИ уже распространяют непроверенную информацию, что причина смерти — отравление алкоголем.