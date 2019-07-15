Наездница собиралась выпить коктейль, но упала на трубочку из металла и умерла

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Фото © Facebook / Elena L. J. Struthers-Gardner

Трагический случай произошёл с 60-летней Еленой Стразерс-Гарднер из Пула, Великобритания. Пенсионерку нашла её подруга Мэнди, она же и вызвала скорую, но женщину спасти не удалось.

Как позже удалось выяснить, Елена только налила себе коктейль в банку с крышкой и собиралась уйти из кухни, но что-то пошло не так и она внезапно упала. Крышка с плотным отверстием не дала трубочке выскочить, а материал, из которого трубочка была сделана, — металл — не позволил ей согнуться. В итоге стечение обстоятельств и неудача привели к тому, что 60-летняя женщина напоролась глазом на торчащую трубочку и получила черепно-мозговую травму, пишет Daily Star.

<p>Елена (справа) и её подруга Мэнди (слева). Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/elena.struthers?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARD0pfYA4kAoF9pKwVbmwimIpK36U9x77dfdK-wCSWlYvIzOWKoORT3dwrPKvt-NKrxVPZdtYsabxwwA&tn-str=%2AF" target="_blank">Elena L. J. Struthers-Gardner</a></p>

Мэнди, обнаружившая подругу на кухне и вызвавшая службу спасения, пояснила СМИ, что Елена всю жизнь занималась скачками и одно неудачное падение с лошади привело к серьёзным проблемам со спиной. Иногда Елена внезапно падала, просто потому что позвоночник отказывался работать. Что, скорее всего, произошло и в этот раз. К сожалению, врачам женщину спасти не удалось.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mariajb_designer/" target="_blank">mariajb_designer</a></p>

В последнее время металлические трубочки набирают популярность из-за различных "зелёных" движений. Всё больше людей отказываются от пластика, поэтому стальные трубочки сразу заняли свою нишу. Однако, как оказалось, и у таких трубочек есть своя опасность, пусть и не для экологии.

Думаю, что в руках неловких или пожилых людей, а также детей эти трубочки могут быть опасны — они очень длинные и прочные. Тем более от несчастных случав никто не застрахован

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