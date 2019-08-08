Камера сняла смертельное падение влюблённых, решивших поцеловаться на мосту

Настоящая трагедия разыгралась на Вифлеемском мосту в городе Куско (Перу) и попала на камеру наблюдения.

Мейбет Эспинос и Гектор Видаль возвращались домой из ночного клуба. В порыве страсти влюблённые решили поцеловаться на мосту. На кадрах видно, как девушка садится на перила, притягивает к себе спутника и обвивает его ногами. Однако вскоре она теряет равновесие и начинает падать назад, увлекая за собой бойфренда.

В последний момент они отчаянно пытаются удержаться, но усилия оказываются тщетны. Пара сорвалась вниз с высоты 15 метров. Мейбет погибла на месте, а Гектора доставили в больницу с переломом костей черепа, но врачи не смогли его спасти, пишет Metro.

Влюблённые были альпинистами и переехали в Куско, чтобы вместе работать инструкторами-проводниками. По словам брата Гектора, пара выпивала в клубе за несколько часов до трагедии.

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