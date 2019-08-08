Камера сняла смертельное падение влюблённых, решивших поцеловаться на мосту

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Видео © YouTube / Trakyali Tube

Настоящая трагедия разыгралась на Вифлеемском мосту в городе Куско (Перу) и попала на камеру наблюдения.

Мейбет Эспинос и Гектор Видаль возвращались домой из ночного клуба. В порыве страсти влюблённые решили поцеловаться на мосту. На кадрах видно, как девушка садится на перила, притягивает к себе спутника и обвивает его ногами. Однако вскоре она теряет равновесие и начинает падать назад, увлекая за собой бойфренда.

В последний момент они отчаянно пытаются удержаться, но усилия оказываются тщетны. Пара сорвалась вниз с высоты 15 метров. Мейбет погибла на месте, а Гектора доставили в больницу с переломом костей черепа, но врачи не смогли его спасти, пишет Metro.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/maybeth.espinozaflores?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARA-AAYlkEWt9EoG_K-5cO7XA7tbvWMp79SgFPy-59NXcd88Vjm7wzKJXanALmitOfzEHPXhVnrgTPKJ&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Maybeth Espinoza Flores, </strong></a><a href="https://www.facebook.com/hector.vidallopez.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARC53SOAP_-4p5wN23UQuDPfMUzaHCcqx98WfXqerID2epafYc-QpTrbktaVt8eEmG-gSSKVyNgst31l&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Hector Vidal Lopez</strong></a></p>

Влюблённые были альпинистами и переехали в Куско, чтобы вместе работать инструкторами-проводниками. По словам брата Гектора, пара выпивала в клубе за несколько часов до трагедии.

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