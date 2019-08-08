Блогер погиб, прыгнув с парашютом с 46-метровой трубы ради просмотров на YouTube

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Фото © Facebook / Ruben Carbonell Beneyto

Парень увлекался экстремальными видами спорта, про которые рассказывал на своём канале. Но вышло так, что это пристрастие его погубило.

29-летний Рубен Карбонелл вёл активный образ жизни, который включал в себя любовь к рискованным предприятиям. Он занимался парапланеризмом, парашютным спортом и бейсджампингом — прыжками со специальным парашютом с фиксированных объектов. Свои достижения парень демонстрировал на "Ютубе", пишет Mirror.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ruben.carbonellbeneyto?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBDAM1eH9zqNZKrNgfknZ4rfHy9EYqAzlLlxoqXCEGZZN7h9YRBSoipC0pmApdKDc9UXb-VyUVWFtJT&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ruben Carbonell Beneyto</strong></a></p>

Ради очередного ролика для своего канала он с приятелем ночью пробрался на цементный завод в городе Сан-Висенте-дель-Распеч, Испания. Парни забрались на 46-метровую трубу, и Рубен приготовился показать очередной трюк. Но что-то пошло не так, и во время прыжка его парашют не раскрылся. Блогер рухнул на землю, и экстренные службы, вызванные шокированным другом, уже не смогли ему помочь. Ютубер скончался от полученных травм.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ruben.carbonellbeneyto?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBDAM1eH9zqNZKrNgfknZ4rfHy9EYqAzlLlxoqXCEGZZN7h9YRBSoipC0pmApdKDc9UXb-VyUVWFtJT&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Ruben Carbonell Beneyto</strong></a></p>

Представители предприятия подтвердили, что парни каким-то образом проникли на завод мимо камер наблюдения и охраны. Но разобраться во всех тонкостях происшествия правоохранителям ещё предстоит.

Парень снял свою смерть, когда проверял мощность байка и разогнался до 260 км/ч

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