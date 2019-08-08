Блогер погиб, прыгнув с парашютом с 46-метровой трубы ради просмотров на YouTube

Парень увлекался экстремальными видами спорта, про которые рассказывал на своём канале. Но вышло так, что это пристрастие его погубило.

29-летний Рубен Карбонелл вёл активный образ жизни, который включал в себя любовь к рискованным предприятиям. Он занимался парапланеризмом, парашютным спортом и бейсджампингом — прыжками со специальным парашютом с фиксированных объектов. Свои достижения парень демонстрировал на "Ютубе", пишет Mirror.

Ради очередного ролика для своего канала он с приятелем ночью пробрался на цементный завод в городе Сан-Висенте-дель-Распеч, Испания. Парни забрались на 46-метровую трубу, и Рубен приготовился показать очередной трюк. Но что-то пошло не так, и во время прыжка его парашют не раскрылся. Блогер рухнул на землю, и экстренные службы, вызванные шокированным другом, уже не смогли ему помочь. Ютубер скончался от полученных травм.

Представители предприятия подтвердили, что парни каким-то образом проникли на завод мимо камер наблюдения и охраны. Но разобраться во всех тонкостях происшествия правоохранителям ещё предстоит.

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