Появилось видео аварии, в результате которой монтажник получил ожоги 60% тела

Трагедия произошла ещё 10 июля в Ковдорском районе Мурманской области. 34-летний электромонтажник во время выполнения работ на местном горно-обогатительном комбинате получил удар током в шесть тысяч вольт.

Пока СК РФ разбирается в произошедшем и проводит различные судебные экспертизы, им было опубликовано видео аварии, случившейся на комбинате. Можно заметить, как рабочие приступают к демонтажу старых резервных кабелей, но происходит вспышка и монтажников отбрасывает в стороны.

Пострадавшего срочно доставили в больницу с ожогами 50–60% поверхности тела, а также ожоговым шоком второй степени. По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что монтажник не надел защитную форму и не проверил отсутствие тока в кабелях, сообщает СУ СК РФ по Мурманской области. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлёкшего причинение тяжкого вреда здоровью.

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