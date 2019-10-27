Плотник чудом выжил, случайно попав себе в сердце гвоздём длиною 7 см

Аарон из Техаса, США, занимается обработкой дерева и изготовлением мебели. Но новый заказ чуть не стал для мужчины последним, ведь одно неудачное движение руки — и Аарон едва не лишился жизни.

Тот день совершенно не предвещал беды — мужчина, как обычно, работал в своей мастерской. Но внезапно у него заело гвоздезабивной пистолет, и Аарон потянулся поправить его одной рукой. Что-то пошло катастрофически не так, и гвоздь, вместо того чтобы воткнуться в дерево, влетел со всей силы в грудь Аарона — возле сердца — по самую шляпку, пишет Daily Mail.

Аарон из последних сил вытащил гвоздь и потерял сознание. Коллега мужчины, который находился в этот момент рядом, тут же вызвал скорую, и Аарона увезли в больницу. После операции врач признался, что плотник выжил только чудом. Вообще, при проникающих ранах доставать предмет, нанёсший травму, категорически нельзя, ведь он останавливает кровь.

Но Аарону сказочно повезло, ведь гвоздь не задел жизненно важные органы. Через месяц больничного и реабилитации плотник вернулся к работе, где всё так же использует пистолет. Врач Аарона признался, что ежегодно в больницы поступает около 37 тыс. людей, пострадавших от гвоздей, но таких жутких случаев он не припомнит.

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