Плотник чудом выжил, случайно попав себе в сердце гвоздём длиною 7 см

2

Фото © Twitter / David Gonzalez

Аарон из Техаса, США, занимается обработкой дерева и изготовлением мебели. Но новый заказ чуть не стал для мужчины последним, ведь одно неудачное движение руки — и Аарон едва не лишился жизни.

Тот день совершенно не предвещал беды — мужчина, как обычно, работал в своей мастерской. Но внезапно у него заело гвоздезабивной пистолет, и Аарон потянулся поправить его одной рукой. Что-то пошло катастрофически не так, и гвоздь, вместо того чтобы воткнуться в дерево, влетел со всей силы в грудь Аарона — возле сердца — по самую шляпку, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DavidGonzKHOU" target="_blank">David Gonzalez</a></p>

Аарон из последних сил вытащил гвоздь и потерял сознание. Коллега мужчины, который находился в этот момент рядом, тут же вызвал скорую, и Аарона увезли в больницу. После операции врач признался, что плотник выжил только чудом. Вообще, при проникающих ранах доставать предмет, нанёсший травму, категорически нельзя, ведь он останавливает кровь.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DavidGonzKHOU" target="_blank">David Gonzalez</a></p>

Но Аарону сказочно повезло, ведь гвоздь не задел жизненно важные органы. Через месяц больничного и реабилитации плотник вернулся к работе, где всё так же использует пистолет. Врач Аарона признался, что ежегодно в больницы поступает около 37 тыс. людей, пострадавших от гвоздей, но таких жутких случаев он не припомнит.

Наездница собиралась выпить коктейль, но упала на трубочку из металла и умерла

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×