Рост чёрного золота не может удержать падение рубля

В конце ХХ столетия многие экономисты России внушили населению, что рубль и нефть находятся в тесной связке. И так как запасы главного энергоресурса планеты в Сибири достаточно велики, то особо волноваться за курс национальной валюты не стоит. Время доказало полную иллюзорность этого мифа, позволяющего многим политикам долгие годы вводить в заблуждение свой электорат.

Август 2019 года стал не самым приятным временем для рублёвой зоны, которая быстро уступала свои позиции "вечнозелёным" американским деньгам. В начале месяца Россия немало потеряла на падении котировок юаней, когда США заявили о готовности ввести ввозные пошлины на китайские товары. По средним оценкам, потери составили около $1,8 млрд всего за два дня после начала стремительного пике китайской валюты. Затем Конгресс США одобряет пакет новых санкций против российской экономики и финансовой системы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что цена доллара достаточно быстро выросла с 63 до 66 за 1 рубль и, по мнению экспертов, будет продолжать расти и дальше.

Чёрное золото дорожает — рубль дешевеет

Удивительное в текущей обстановке заключается в том, что рубль ослабляется на фоне растущей стоимости нефти. За один баррель вот-вот будут давать $60, и этот рывок стал следствием опубликованных отчётов ОПЕК. Второй причиной повышения цены на чёрное золото стали заявления из США, в которых утверждается, что запасы нефти в этой стране, согласно последним данным геологической разведки, сильно уменьшились. Правда, эти сведения ещё требуют официального подтверждения Минэнерго США.

Налоговый период давит на курс рубля

В роли ещё одного значимого фактора, негативно влияющего на поведение российской валюты, выступило традиционное снижение экспортных операций в конце отчётного периода. На этом фоне Министерство финансов России пытается повысить инвестиционную привлекательность рубля, проводя масштабные аукционы с облигациями федерального займа. Объём последних торгов со ставкой 7,40% составил 20 миллиардов рублей.

Геополитические танцы США тормозят рынок

Дональд Трамп до сих пор не определился с Китаем, периодически зачисляя это государство то в главные экономические противники Америки, то в основные стратегические партнёры. Рост пошлин на импорт из КНР буквально обвалил юань, став причиной серьёзных финансовых потерь среди крупнейших инвесторов и держателей китайской валюты. Всё это в совокупности не позволяет мировым рынкам двинуться в определённом направлении даже с учётом положительного экономического отчёта Китая за последний месяц.

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