Сыну Сафронова, который застрял в туалете самолёта, могут "отрезать желудок"

Никас Сафронов рассказал, что пока сын думает над предложением врачей, к которым он сам обратился за помощью.

Известный художник встал на защиту сына, сообщив, что на месте Луки мог оказаться любой человек. И дело вовсе не в его лишнем весе. Напомним, 29-летний Лука Затравкин застрял в туалете во время перелёта из Казани в Москву. Причиной стала вакуумная система очистки.

Один из представителей авиакомпании подтвердил: такой эффект не зависит от массы тела. Но все сразу обратили внимание на объёмы сына. Хочу заметить, это не следствие чрезмерного увлечения едой. У Луки проблемы со здоровьем — нарушен гормональный фон Никас Сафронов

Сейчас Лука обратился за помощью к нескольким специалистам, которые посоветовали ему провести резекцию. Пианист долгое время борется с лишним весом, из-за чего у него многократно возникали конфликты с отцом. В итоге мужчине удалось похудеть с 159 килограммов до 73. Но результат оказался кратковременным. Ведь Лука пил специальные препараты, которые ещё сильнее навредили его здоровью, сообщает "Стархит".

Лука глотал таблетки, отбивающие аппетит. Потом обвисшую кожу убирали хирурги. Но у него образовался тромб. Сын начал заедать стресс. В результате набрал ещё больше! Сейчас ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее — часть Никас Сафронов

Инцидент произошёл 27 ноября прямо перед посадкой самолёта. В Сети оказалась видео из салона, на котором слышно, как Лука кричит: "Я не умру в туалете!"