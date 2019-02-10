Четыре раза в день. Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

Читайте также

Четыре раза в день. Ники Минаж раскрыла подробности интимной жизни с насильником

3568
Певица так разоткровенничалась, что даже выложила в "Инстаграм" своё полуобнажённое фото.

Ники Минаж знает, чем порадовать своих поклонников. 36-летняя певица выложила в "Инстаграм", где у неё 98 млн подписчиков, горячее закулисное фото. На снимке Ники прикрывает рукой обнажённую грудь, в то время как за её спиной, стоя на коленях, трудится стилист.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/nickiminaj" target="_blank">Instagram/nickiminaj</a></p>

Звезду потянуло на откровенность ещё накануне. Во время прямого эфира на Queens Radio она поделилась деталями интимной жизни со своим возлюбленным Кеннетом Петти, который отсидел в тюрьме 11 лет за убийство и попытку изнасилования. По словам Ники, с Петти они занимаются сексом по четыре раза в день, но при этом им "всегда есть о чём поговорить".

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/nickiminaj" target="_blank">Instagram/nickiminaj</a></p>

Мы знакомы с 14 лет. Он знает меня такой, какая я есть. С ним мне не нужно притворяться, и нам никогда не бывает скучно друг с другом. Я счастлива

Ники Минаж

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/nickiminaj" target="_blank">Instagram/nickiminaj</a></p>

Впервые Кенни Петти был осуждён в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девочки, на которую напал с ножом. В итоге он отсидел четыре года в тюрьме штата Нью-Йорк. В 2006-м его признали виновным в убийстве. После этого Петти провёл за решёткой ещё семь лет.

10 знаменитостей, которых чаще всего искали на Pornhub в 2018 году

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×