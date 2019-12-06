Появилось видео, как хоккеист сборной России напал на жену, отбирая детей

Недавно бывшая супруга обвинила семью российского защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России Никиты Зайцева в похищении дочек двух и четырёх лет.

Теперь появился ролик, где Никита с приятелями и отцом нападает на экс-жену Маргариту, которая выходит из дома с няней и малышами, пишет телеграм-канал Mash. Мужчины вырвали девочек и бросились бежать под отчаянные женские крики "Не трогай детей".

В результате няня осталась с разорванным ухом, Зайцев, пропустивший из-за поездки в Россию матч НХЛ, вернулся обратно в Канаду. А где девочки, их потрясённая мама не знает. Женщина обратилась в полицию.

Однако ранее высказался отец Никиты, представив другую точку зрения на ситуацию. Он заявил, что Маргарита не давала бывшему мужу видеться с дочками, хотя суд ещё не принял решение, с кем останутся дети. Хоккеист приехал, увидел, что девочек увозят посторонние, и просто забрал их, а не похитил.