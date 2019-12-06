Хоккеист сборной России уличил экс-жену в изменах, показав видео с её любовником

После того как экс-супруга заявила, что хоккеист клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев похитил двух дочек, выяснились новые шокирующие подробности. Однако теперь они касаются самой девушки.

Никита Зайцев в свою очередь обвинил бывшую жену Маргариту в изменах, а его отец Игорь передал в полицию шокирующие видеозаписи, пишет "360". Зайцев-старший рассказал, что ролики были сняты в квартире девушки. На кадрах она кричит на плачущую дочку, у которой температура. А затем грубо вытаскивает её со стула.

Далее Маргарита страстно обнимается с парнем, который позже, предположительно, употребляет наркотики в той же квартире. По словам отца хоккеиста, это и есть любовник девушки.

Также Зайцев-старший рассказал, что обе девочки жили с Никитой, бабушкой и дедушкой. А Маргарита проводила время за развлечениями и изменами. Дочек она забрала лишь перед судом, чтобы получать на них выплаты. Девушка действительно недавно подала иск на алименты, а потом обвинила бывшего мужа в нападении и похищении дочек, пишет телеграм-канал Mash. Сейчас семья Зайцевых пытается отстоять право на воспитание детей, ведь суд ещё не принял решение, с кем они останутся.

Отец хоккеиста Зайцева опроверг обвинения в похищении внучек