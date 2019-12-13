Экс-жена хоккеиста сборной России боится, что больше никогда не увидит детей

Российский защитник клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" и сборной России Никита Зайцев и его бывшая супруга Маргарита Готовцева не смогли расстаться мирно и теперь решают, с кем останутся их две дочки.

Девушка в преддверии суда записала видео для своего инстаграма и снабдила его объёмным постом, рассказав свою версию событий. По словам Маргариты, муж делает всё, чтобы отобрать детей, используя связи и деньги: когда она ознакомилась с материалами дела, "там оказались только доказательства со стороны Никиты".

У него с самого начала была очень мощная поддержка: и денежная, и ресурсная, а я могла надеяться только на своих дочек, близких людей и адвокатов. И в какой-то момент у меня начали отнимать всё Маргарита Готовцева

Девушка также отметила, что её якобы подставила адвокат, убедив вывести детей из дома, когда Зайцев внезапно прилетел в Россию: "Она настояла на том, чтобы мы с малышками выехали на экспертизу, хотя до этого они проходили у нас дома". Тогда Никита подкараулил их у дома и забрал девочек.

Я не вижу своих дочек уже три недели, не знаю, где они и что с ними... Я правда не понимаю, почему это остаётся безнаказанным <...> Неужели нельзя нормально договориться? Отдать мне дочек и забирать их, когда будет свободным от игр и тренировок? Маргарита Готовцева

Маргарита отметила, что борется не за деньги, в чём её обвиняли раньше. И заявила, что боится больше не увидеть детей. Однако Никите тоже нашлось, что противопоставить жене. Ранее он обвинил её в измене, предоставив видео, где она обнимается с любовником прямо в квартире. А на кадрах другого ролика Маргарита грубо обходилась с плачущей дочкой. По словам Зайцева-старшего, раньше мать и вовсе не интересовалась детьми, проводя время за развлечениями.

Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно Маргарита Готовцева

Появилось видео, как хоккеист сборной России напал на жену, отбирая детей