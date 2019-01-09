Кучеров продолжает разрывать НХЛ. Теперь он побил очковый рекорд XXI века

Российский нападающий первым за девятнадцать лет так быстро набрал 70 баллов за результативность.

Нападающий команды НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров продолжает переписывать рекорды. Причём как клуба, так и всей лиги. Он первым в сезоне преодолел отметку в 70 набранных очков. И Кучерову для этого понадобилось всего 43 матча. Предыдущий рекорд клуба принадлежал легендарному канадцу Мартену Сан-Луи, который набрал 70 очков в сезоне 2006/2007 за 53 игры.

71 очко Кучерова в 43 играх — лучшее достижение игроков НХЛ в XXI веке. Ни Кросби, ни Малкину, ни Овечкину, ни Макдэвиду не удавалось подобного. Последним, кто сумел набрать 70 очков быстрее, был Яромир Ягр. В сезоне 1999/2000 чех сделал это за 38 матчей. Затем он пропустил концовку сезона, но всё равно стал лучшим бомбардиром с 96 очками.

Nikita Kucherov is the first player to hit 70 points within the first 43 games of a season since Jaromir Jagr in 1999-00 (38 GP). #NHLStats



Prior to Kucherov, the fewest team games required by a @TBLightning player to hit 70 points was 53 (Martin St. Louis in 2006-07). pic.twitter.com/jQPvFJgY7i — NHL Public Relations (@PR_NHL) 9 января 2019 г.

Сейчас Кучеров лидирует в лиге сразу по двум показателям: набранные очки и результативные передачи. Лидерство по заброшенным шайбам по-прежнему удерживает другой россиянин — Александр Овечкин.

Бомбардирские успехи Кучерова напрямую влияют на положение его клуба. "Тампа" с большим отрывом лидирует в таблице Восточной конференции.

Если форвард не сбавит темп до конца сезона, он побьёт рекорд результативности среди русских хоккеистов в НХЛ. В сезоне 1992/1993 Александр Могильный набрал 127 очков.

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