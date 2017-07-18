Басков о сенсационной свадьбе с Лопырёвой: Я счастлив, что Вика сказала мне "да"

Новость, огорошившую всех, сообщил в своём "инстаграме" Рамзан Кадыров. Глава Чечни поделился видеороликом, где певец Николай Басков делает предложение 34-летней модели и телеведущей Виктории Лопырёвой. После ответа Лопырёвой "да" Басков надевает девушке на палец кольцо. Произошла сенсация на торжественном ужине после футбольного шоу, посвящённого первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном, куда прибыл целый отряд российских и мировых звезд. Свидетелями жаркого танца Виктории с Николаем и романтического предложения руки и сердца стали также присутствующие на ужине Тимати, Яна Рудковская, Иосиф Пригожин, Валерия и Игорь Верник. Глава Чечни не смог остаться равнодушным к происходящему и великодушно предложил новоявленной паре сыграть свадьбу в столице Чечни. Как сообщил Кадыров, торжество состоится 5 октября в Грозном и станет самым запоминающимся событием года.
Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдёт грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков @nikolaibaskov и очаровательная телеведущая, «Мисс Россия - 2003», посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева @lopyrevavika сыграют свадьбу. Их сердца нашли друг друга в Грозном. На приёме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати @timatiofficial , Валерией @valeriya , Иосифом Пригожиным @prigozhin_iosif , Игорем Верником @ivernik , Игорем Крутым @igor_krutoy , Яной Рудковской @rudkovskayaofficial , Евгением Плющенко @plushenkoofficial стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка. Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!" #Кадыров #Басков #Лопырева #Россия #Чечня #Свадьба
Как оказалось, тёплые отношения Лопырёву и Баскова связывали уже давно — пара знакома почти десять лет. В последнее время они часто летали вместе на заказные концерты, вели свадьбы и дни рождения. В эксклюзивном интервью SUPER Басков признался, что безумно счастлив, хотя немного и не верит в происходящее:
— Жизнь иногда преподносит нам такие сюрпризы! — поделился эмоциями Николай. — В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала "да" и я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события.
Прокомментировал Басков и свои отношения с певицей Софи Кальчевой, которую называли возлюбленной тенора долгие годы.
— Наши отношения с Софи сошли на нет, признаюсь честно, — сообщил 40-летний певец. — Просто я не считал нужным информировать об этом общественность. У нас был своего рода "гостевой брак", который нас устраивал. Но сейчас я понял, что хочу определиться со спутницей жизни, жениться, создать семью. Мы с Софи обоюдно решили, что не подходим друг другу и расстались. Я признателен ей за три года счастья и могу сказать, что мы остались близкими людьми.
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