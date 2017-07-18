Басков о сенсационной свадьбе с Лопырёвой: Я счастлив, что Вика сказала мне "да"

Новость, огорошившую всех, сообщил в своём "инстаграме" Рамзан Кадыров. Глава Чечни поделился видеороликом, где певец Николай Басков делает предложение 34-летней модели и телеведущей Виктории Лопырёвой. После ответа Лопырёвой "да" Басков надевает девушке на палец кольцо. Произошла сенсация на торжественном ужине после футбольного шоу, посвящённого первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном, куда прибыл целый отряд российских и мировых звезд. Свидетелями жаркого танца Виктории с Николаем и романтического предложения руки и сердца стали также присутствующие на ужине Тимати, Яна Рудковская, Иосиф Пригожин, Валерия и Игорь Верник. Глава Чечни не смог остаться равнодушным к происходящему и великодушно предложил новоявленной паре сыграть свадьбу в столице Чечни. Как сообщил Кадыров, торжество состоится 5 октября в Грозном и станет самым запоминающимся событием года.

Как оказалось, тёплые отношения Лопырёву и Баскова связывали уже давно — пара знакома почти десять лет. В последнее время они часто летали вместе на заказные концерты, вели свадьбы и дни рождения. В эксклюзивном интервью SUPER Басков признался, что безумно счастлив, хотя немного и не верит в происходящее:

— Жизнь иногда преподносит нам такие сюрпризы! — поделился эмоциями Николай. — В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала "да" и я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события.

Прокомментировал Басков и свои отношения с певицей Софи Кальчевой, которую называли возлюбленной тенора долгие годы.

— Наши отношения с Софи сошли на нет, признаюсь честно, — сообщил 40-летний певец. — Просто я не считал нужным информировать об этом общественность. У нас был своего рода "гостевой брак", который нас устраивал. Но сейчас я понял, что хочу определиться со спутницей жизни, жениться, создать семью. Мы с Софи обоюдно решили, что не подходим друг другу и расстались. Я признателен ей за три года счастья и могу сказать, что мы остались близкими людьми.