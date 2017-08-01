Экс-невеста Баскова — Софи о его свадьбе с Лопыревой: Дай Бог Вике родить!

Одна из самых громких свадеб этого года пройдёт осенью в Грозном: узами брака свяжут себя Николай Басков и телеведущая Виктория Лопырёва. Новость о женитьбе знаменитостей прозвучала как гром среди ясного неба для поклонников артистов. Для многих же осталось загадкой, что в мгновение случилось с красивой историей романа Баскова с певицей Софи? В эксклюзивном интервью SUPER во время пребывания на музыкальном фестивале "Жара" в Баку бывшая невеста певца впервые решила рассказать о расставании с ним.

Софи, что все-таки произошло между вами и Николаем?

Тут такое дело, просто так объяснить невозможно. Ком в горле, больно. Вроде любовь, вроде всё было хорошо. Да, у нас были какие-то размолвки, у него было много концертов. Я хотела, чтобы он был чаще дома, со мной. Но он чаще был с другой женщиной, вёл какие-то передачи, конечно, мне это не нравилось. Я старалась, чтобы он понял это, потому что, если вы хотите иметь семью, нужно идти друг другу на встречу. Я старалась понять его, как артиста. Отпускать, конечно же, не хотелось, для меня это был шок, я потеряла дар речи.

Как вы узнали о том, что Николай женится на другой?

Я даже говорить не могла. Знаете, должна же быть какая-то подготовка. Мы понимали, что мы два "плюса", два одинаковых человека, но обычно люди ругаются, выясняют отношения. Он позвонил мне в семь утра. Я знаю, что обычно в это время он спит, потому что работает до трёх часов ночи. Я взяла трубку и он мне сообщил: "Надо поговорить, я женюсь". Я спросонья вообще не поняла, о чём речь, сказала: "Ты разыграть меня решил, или ты с ума сошёл?" Я думала, что он предупредит меня хотя бы, а он ответил: "Ну вот так, меня никто не может разгадать, я такой человек". Я стараюсь понять, но не вижу никакой логики.

Вы знакомы с Викторией Лопырёвой?

Я видела её пару раз, не то что бы лично знакома. Она красивая девушка. Они постоянно вместе ведут программы.

Какие чувства к Николаю вы испытываете сейчас, вы злитесь на него?

Я бы хотела пожелать Николаю быть счастливым. Если он действительно считает, что ему это нужно, дай Бог. Я такой человек по натуре, если я кого-то люблю, даже после расставания, всегда хочу пожелать, чтобы этот человек был счастлив. Хотя это — моё первое расставание, ещё ни один мужчина со мной так не поступал. Есть некая досада. Мы старались — и он, и я, но у нас не получилось.

Как вы оцениваете выбор Николая?

Я могу сказать чисто по-женски. Я думаю, хватит по миру бегать, нужно хотя бы раз замуж выйти, всё-таки девушке уже 34 года. Красивая, фактурная. И уже ребёнка нужно заводить, я-то хотя бы замужем побывала, и ребёнок у меня есть. Дай бог ей родить, побыть женщиной, сколько можно жениха искать. Да ещё и какой жених, блондин, "золотой голос России"! Хочу пожелать ей женского счастья, мужик мужиком, но когда у женщины есть ребёнок, то только так она по-настоящему счастлива.