Директор Расторгуева о сердечном приступе в Туле: Николая вообще там не было!

Как сообщил ранее Лайф, лидер группы "Любэ" не выступил в Туле на концерте, посвящённом Дню России. На сцене появились другие участники коллектива. Как выяснилось позднее, Расторгуеву стало плохо незадолго до выхода на сцену (его якобы сразил сердечный приступ). По сообщениям СМИ, артиста доставили в тульскую больницу. Однако концертный директор Расторгуева заявил паблику Super, что Николая и вовсе не было в Туле, хотя днём ранее директор Расторгуева Олег Головко комментировал СМИ госпитализацию Расторгуева именно в Туле.

— Он сейчас находится дома в Москве. Состояние стабильное. Его вообще не было в Туле, — заявил Super концертный директор Расторгуева Олег Головко.