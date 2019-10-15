Объявился брошенный сын Николая Цискаридзе, который поразительно на него похож

Закоренелый холостяк, который не слишком распространяется о победах на личном фронте, попал под пристальное внимание по самому неожиданному поводу. У артиста объявился 19-летний сын, активно доказывающий своё истинное родство с Николаем. Парень, который называет себя актёром, режиссёром и певцом, даже грозится пройти ДНК-тест, чтобы наконец расставить точки над i.
А пока в доказательство Тимур постит коллажи в "Инстаграме", где отмечает своё сходство с темноволосым танцором: фактурные носы, тёмные кудри. По словам парня, у него накопилось много обид к отцу, который знал о ребёнке, но не пытался его найти и теперь якобы не хочет признавать.
Папа! Почему ты меня бросил? <...> Я плачу, я не могу больше уже так жить! Ты меня кинул, ты даже не поинтересовался мной! Прошло 19 лет, и за эти 19 лет ты не пытался меня найти, ты очень хорошо знал и до сих пор знаешь, что у тебя есть сын
Тимур Акперов
В комментариях под постами парня поднялась настоящая буря. Одни отмечают, что сходство действительно велико и было бы забавно, если бы у известного холостяка и правда нашёлся сын. Другие обвиняют Акперова в дешёвом пиаре. Однако сам Тимур отмечает, что ему очень больно, он очень хочет обрести отца и готов бороться за правду до конца. При этом актёр снабжает свои посты громкими хештегами: #ПустьГоворят, #Эксклюзив, #Шок. Неудивительно, что его искренность вызывает сомнения. Что думает Цискаридзе о ситуации, пока не известно.
Вы глупые? Вы не видите, что это мой отец? Слепые? Я буду бороться до конца!
Тимур Акперов
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