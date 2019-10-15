Объявился брошенный сын Николая Цискаридзе, который поразительно на него похож

45-летний солист Большого театра неожиданно для многих стал папой. По крайней мере, именно на этом настаивает молодой актёр Тимур Акперов, который упорно называет себя его сыном.

Закоренелый холостяк, который не слишком распространяется о победах на личном фронте, попал под пристальное внимание по самому неожиданному поводу. У артиста объявился 19-летний сын, активно доказывающий своё истинное родство с Николаем. Парень, который называет себя актёром, режиссёром и певцом, даже грозится пройти ДНК-тест, чтобы наконец расставить точки над i.

А пока в доказательство Тимур постит коллажи в "Инстаграме", где отмечает своё сходство с темноволосым танцором: фактурные носы, тёмные кудри. По словам парня, у него накопилось много обид к отцу, который знал о ребёнке, но не пытался его найти и теперь якобы не хочет признавать.

Папа! Почему ты меня бросил? <...> Я плачу, я не могу больше уже так жить! Ты меня кинул, ты даже не поинтересовался мной! Прошло 19 лет, и за эти 19 лет ты не пытался меня найти, ты очень хорошо знал и до сих пор знаешь, что у тебя есть сын Тимур Акперов

В комментариях под постами парня поднялась настоящая буря. Одни отмечают, что сходство действительно велико и было бы забавно, если бы у известного холостяка и правда нашёлся сын. Другие обвиняют Акперова в дешёвом пиаре. Однако сам Тимур отмечает, что ему очень больно, он очень хочет обрести отца и готов бороться за правду до конца. При этом актёр снабжает свои посты громкими хештегами: #ПустьГоворят, #Эксклюзив, #Шок. Неудивительно, что его искренность вызывает сомнения. Что думает Цискаридзе о ситуации, пока не известно.

Вы глупые? Вы не видите, что это мой отец? Слепые? Я буду бороться до конца! Тимур Акперов

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