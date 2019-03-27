Николас Кейдж женится в четвёртый раз, попав под чары молоденькой визажистки

Несмотря на свои 55 лет, известный актёр не оставляет попыток устроить личную жизнь. Недавно стало известно, что он подал в Лас-Вегасе заявку на разрешение брака с Эрикой Койке, пишет Daily Mail.

Фанаты Призрачного Гонщика пришли в изумление, и тут есть от чего. О последних отношениях Николаса Кейджа было мало что известно: парочка старалась не светиться и пряталась от чужих глаз. По подсчётам поклонников выходит, что Кейдж и Эрика Койке встречались всего год — впервые папарацци поймали их в апреле прошлого года в Пуэрто-Рико, где Кейдж находился для съёмок фильма.

Об Эрике Койке можно с трудом найти хоть какую-нибудь информацию. Известно, что она работала визажистом в одной короткометражке. Ни точного возраста, ни родного города — даже в соцсетях её невозможно найти. Но фанаты не смогли пройти мимо её сходства с последней женой Кейджа — Элис Ким.

Точной информации по поводу даты свадьбы ещё нет: разрешение на брак действительно в течение года, поэтому поклонники творчества известного актёра изо всех сил пытаются предугадать заветную дату. Некоторые уверены, что торжество состоится в апреле — на годовщину знакомства парочки.