Экс-жена Николаса Кейджа требует от него выплат, при том что брак длился 4 дня

Визажистка Эрика Койке, с которой в конце марта актёр сочетался браком, а затем и развёлся, еле-еле согласилась на развод, но, конечно же, с некоторыми условиями, сообщает TMZ.

Как уже сообщали СМИ, 23 марта Николас Кейдж и Эрика Койке расписались в Лас-Вегасе, став мужем и женой. Во время этого Кейдж устроил то ещё представление: будучи явно навеселе, 55-летний актёр ругался, обвинял будущую жену в корысти и заявил, что её бывший парень торговал наркотиками.

Тем не менее пара расписалась, но через четыре дня Кейдж пришёл в себя и понял, какую ошибку он совершил. Актёр тут же подал документы на аннуляцию брака, пояснив, что находился в нетрезвом уме — в прямом смысле этого слова. Эрика Койке с этим была категорически не согласна, но Кейдж пригрозил ей разводом, и девушка уступила.

Но не просто так. По её заявлениям, пока Койке встречалась с Кейджем, она упустила пару прекрасных рабочих возможностей, а также актёр изрядно подпортил её репутацию своими высказываниями, поэтому визажистка потребовала неплохие отступные (а также оплатить все судебные и юридические издержки).

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