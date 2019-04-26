Николас Кейдж снова стал мемом, спев в караоке так, что стыдно стало всем вокруг

Что ж, можно сказать, что весь стресс последних дней наконец-то добрался до известного 55-летнего актёра. Недавно его заметили отдыхающим в караоке-баре, где Кейджа снял на видео один из фанатов. Говорят, талантливый человек талантлив во всём, но, похоже, всё не совсем так.

Похоже, астрологи объявили неделю мемов с Николасом Кейджем — его смелое и в чём-то даже отчаянное выступление не может пройти не замеченным пользователями Сети. На днях актёр неплохо расслабился в одном из караоке-баров Лос-Анджелеса, где решил исполнить для преданных слушателей известную песню Принса Purple Rain 1984 года, пишет Daily Mail.

Да, вышло не то чтобы шедеврально, но нельзя винить Кейджа в таком перформансе. Мужчине и так досталось за последние пару месяцев: сперва он, будучи не совсем трезвым, женился на своей девушке Эрике Койке, а потом — после поспешного развода — был вынужден отбиваться от её исков о супружеских выплатах.

Экс-жена Николаса Кейджа требует от него выплат, при том что брак длился 4 дня