Николь Кидман впервые рассказала о приёмных детях, которых отняли сайентологи

В последний раз знаменитость видели в компании приёмной дочери Изабеллы в 2006 году.

Николь Кидман нарушила молчание о своих приёмных детях, которых она усыновила в браке с Томом Крузом. Ранее появилась информация, что актриса не общается с 25-летней Изабеллой и 23-летним Коннором из-за их приверженности к сайентологии. В течение десяти лет папарацци ни разу не видели родственников вместе, сообщает The Sun.

51-летняя знаменитость дала откровенное интервью о своих отношениях с детьми.

Они выбрали путь сайентологии, и, что касается меня как матери, моя работа — любить их. Я являюсь примером толерантности. И верю, что неважно, чем занимается ваш ребёнок, главное — чтобы он всегда был любим и чувствовал это. И я в этом открыта Николь Кидман

Изабеллу и Коннора актриса усыновила, когда была замужем за Томом Крузом. Но голливудская пара развелась в 2001 году, после чего дети остались вместе с приёмным отцом. Вскоре в СМИ появилась информация о суровых правилах сайентологов. Согласно им, если человек покидает религиозное движение, как это сделала Николь Кидман, то он больше не может общаться с другими последователями.

В частности, актриса не присутствовала на свадьбе Изабеллы в 2015 году, а в последний раз их видели вместе в 2006 году. Тем временем Николь воспитывает двух дочерей — Сандэй и Фэйт, которых она родила от своего мужа Кита Урбана.