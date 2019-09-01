Смерть в балахоне. Секретные приёмы ниндзя для убийств

Лайф выяснил, как ниндзя убивали врагов, не прикасаясь к ним, и почему черепашки-ниндзя не выдумка.

Советско-японская война продолжалась с 9 августа по 3 сентября 1945 года. В результате советские войска полностью разгромили миллионную Квантунскую армию. На этой короткой, но изматывающей после пяти лет сражений с нацистами дистанции советским войскам пришлось воевать в болотистой местности и впервые столкнуться в ближнем бою с ниндзя. Такие бойцы не имели моральных принципов и были обучены традиционным для японских феодальных войн секретным приёмам, повергавшим в шок европейцев, поскольку были связаны не с силой в бою, а с хитростью, подлостью и коварством.

В XX веке в японской армии ниндзя стали частью разведки и спецназа. Из них формировали диверсионные группы. Набирали таких солдат из разных слоёв общества, в том числе из низов, и не только мужчин, но и женщин. Одним из главных критериев, кроме хороших физических данных, было отсутствие морали. Также подобных бойцов воспитывали, если они попадали в специальные школы детьми.

Первая тренировка для ниндзя наступала в младенческом возрасте. Люльку с малышом при раскачивании ударяли о стену. Толчок вынуждал его инстинктивно сжиматься — это была первая группировка. Годовалый ребёнок уже умел ловко ходить по бревну, позднее его учили передвигаться по верёвке. До двух лет основными были тренировки на реакцию. А затем начиналось обучение борьбе под водой.

Истинный воин должен "чувствовать себя трупом" — так учили наставники. Это избавляло от страха смерти. Поэтому и камикадзе появились в Японии именно в этой среде. Какими же особенностями отличались бойцы-ниндзя?

Использовали яды в стрелах, дротиках и иглах Секреты приготовления держались в тайне, каждый клан умел готовить свои варианты отравы Фоот © shutterstock

Кроме быстродействующих, существовали яды, которые медленно и незаметно убивали свою жертву. Самыми сильными были яды, приготавливаемые из внутренностей животных.

Мочились на бегу Ниндзя мог пробежать более 100 километров в день. Не останавливаясь, бойцы отправляли все естественные нужды Фото © Kinopoisk / "Смерть ниндзя"

Ходили по воде Ниндзя использовали водные лыжи-плотики из камыша. Они скользили по поверхности воды, когда воин отталкивался от дна шестом Фото © gettyimages

Стреляющие палки Блестяще владели боем с палкой — бодзюцу. Противник просто не ожидал, что из обычной палки могло вылететь лезвие или стрела. Фото © Kinopoisk / "Смерть ниндзя"

Женщины-ниндзя убивали врагов в постели Женщины-ниндзя предпочитали иглы для платьев. В нужный момент игла всаживалась в нужную точку на теле соблазнённого врага Фото© shutterstock

Техника поражения при помощи пальцев Ею обладали кланы, которые знали все болевые точки на теле человека и использовали натренированные пальцы как стальные прутья Фото © Kinopoisk / "Смерть ниндзя"

Черепашки-ниндзя Так называли клан Одори. Его члены поклонялись большим сухопутным черепахам и во всём им подражали Фото © Kinopoisk / "Американский ниндзя"

У них были большие панцири из меди, которые крепились на спину ремнями, а сверху надевался обтягивающий бесформенный балахон.

Маскировка передвижения при помощи сверчков Использовалась в лесах Фото © Kinopoisk / "Смерть ниндзя"

Чтобы не выдать своё передвижение, например в лесу с сухими ветками либо при приближении к жертве, когда птицы и другие животные в природе могут замолкнуть, заметив человека, ниндзя всегда носили при себе коробочку со сверчками. Стрекот этих насекомых легко маскировал шаги и внезапную тишину. А для того чтобы насекомые начинали громко стрекотать, использовался специальный химический состав.