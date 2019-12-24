Решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-83273/19-51-703 публикуется опровержение к статье "Опасный залог. Автоломбарды придумали схему, как оставить вас без машины".

Р Е Ш И Л: Исковые требования удовлетворить частично. Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ЛИЗИНГ" сведения, опубликованные 22 февраля 2019 года на сайте новостного портала life (адрес страницы https://life.ru/t/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%8 1%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/1195467/opasnyi_zalogh_avtolombardy_pridumali_ skhiemu_kak_ostavit_vas_biez_mashiny) под названием "Опасный залог. Автоломбарды придумали схему, как оставить вас без машины", а именно: 6 — "полицейские участки и суды в десятках регионов России завалены заявлениями от обманутых заёмщиков автоломбарда "Национальный кредит". Под вывеской финансово-кредитной организации в России действуют настоящие рэкетиры, которые отнимают у людей их автомобили".

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОНТЕНТ" в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу за свой счет опубликовать на сайте новостного портала Life тем же шрифтом и способом, которым опубликована статья, опровержение путем опубликования текста резолютивной части решения суда по настоящему делу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА КОНТЕНТ" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ЛИЗИНГ" расходы по уплате государственной пошлины в размере 9000 руб. Взыскать с Раскина Александра Вадимовича в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК ЛИЗИНГ" расходы по уплате государственной пошлины в размере 3000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: О.В. Козленкова