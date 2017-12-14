Пассажир снял на видео, как НЛО летит рядом с самолётом

Гранд Брентон снимал на видео полёт над Великобританией, когда вдруг обратил внимание на странный объект, летящий чуть ниже воздушного судна.
Белая тарелка, похожая на огромный раздутый пакет, появилась из ниоткуда и двигалась с приличной скоростью, изредка поблёскивая в небе. Затем НЛО вылетело из облаков и начало сначала потихоньку снижаться, а затем резко полетело вниз.
На момент съёмки НЛО пролетало над графством Кент, которое является популярным местом среди пролетающих мимо подозрительных предметов. По словам уфологов, береговые линии вокруг Восточного Кента и Южного Кента являются основными районами для НЛО.
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