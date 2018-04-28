Астроном-любитель снял на видео сразу три НЛО, пролетевших мимо Луны

Автор видео предположил, что в его объектив попали воздушные шарики, однако полной уверенности в этой версии у астронома нет.
Большинство комментаторов не согласились с версией автора, отметив, что скорее поверят в какие-то крупные объекты, которые отбросили тени на спутник Земли. А зрители с канала UFO Today убеждены, что в объектив астронома попали именно НЛО.
Они торопятся, оставьте их в покое! Иначе они приземлятся в США — и на их изучение уйдёт куча денег
Suresh Nayudu
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