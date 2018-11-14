Власти Ирландии начали расследование после того, как пилоты сообщили об НЛО

Власти Ирландии запустили официальное расследование после того, как сразу несколько пилотов сообщили о странных огоньках, замеченных ими во время полёта. Ирландское авиационное управление серьёзно отнеслось к словам лётчиков и запустило зонд для наблюдения за воздушным пространством, сообщает Daily Mail.

Пилот рейса British Airways BA94, следовавшего из Монреаля в Лондон, связалась с управлением воздушным движением в Шанноне и сообщила, что видит неизвестный объект с левой стороны своего Boeing 787. Лётчица предположила, что в этой зоне проводятся военные учения, однако это оказалось не так. Девушка рассказала диспетчеру, что объект изучал яркий свет и позже улетел на очень высокой скорости.

Аналогичное таинственное явление наблюдал и пилот Virgin Airlines VS76, который следовал из Орландо в Манчестер. Неподалёку от своего самолёта мужчина заметил сразу несколько светящихся объектов, напоминающих метеоры. Отмечается, что подобными наблюдениями поделился и ещё один лётчик, имя которого не сообщается.

В результате Ирландское авиационное управление начало официальное расследование случившегося. Для наблюдения за воздушным пространством страны был запущен специальный зонд. Будут ли опубликованы результаты расследования, пока не известно.