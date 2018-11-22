Домохозяйка сняла в небе странные, меняющие цвет шары

Мишель Габриэлли из Портленда, штат Орегон, США, поделилась роликом, который она сняла у своего дома. Женщина рассказала, что несколько светящихся шаров, меняющих форму, появлялись в течение двух ночей.

Мишель была настолько потрясена, что на записи можно слышать, как она говорит: "Боже мой". По словам женщины, она увидела по меньшей мере 15 "флуоресцентных шаров". При этом они разделялись и сливались, меняли форму и цвет. О своём опыте женщина рассказала новостному сайту KOIN 6 news, пишет Daily Star.

Я не знаю, что увидела прошлой ночью. Могу только предположить... Что это неопознанный летающий объект Мишель Габриэлли

Некоторые предположили, что женщина видела беспилотники. Но многие сошлись на том, что ей действительно удалось снять НЛО. По словам уфолога Тома Боудена, штат Орегон занимает второе место в США по количеству сообщений о необъяснимых явлениях.

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