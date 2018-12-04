На снимках Google Earth появился странный след в небе над Европой и Россией

Блогеры уверены, что в объектив камеры спутника попало очередное свидетельство внеземной активности.

Авторы Youtube-канала thirdphaseofmoon, специализирующегося на уфологии, выложили новое видео, посвящённое НЛО. На этот раз они обнаружили следы посещения Земли инопланетянами с помощью программы Google Earth.

Видите прямую линию, протянувшуюся через всю Европу до России? И над Азией тоже. Она явно искусственного происхождения thirdphaseofmoon

Братья Блейк и Бретт, создающие контент для канала, утверждают, что подобный конденсационный след мог оставить только летательный аппарат. Сначала они решили, что изображение содержит какой-то глюк, но позже пришли к выводу, что это не так.

Это самый большой конденсационный след, который я когда-либо видел. Он пронизывает целые системы облаков thirdphaseofmoon

Видео собрало более 20 тысяч просмотров и двухсот комментариев. Некоторые пользователи Сети поддерживают версию авторов канала о внеземном происхождении следа на снимке. В то же время скептики считают, что это всего лишь блик на матрице фотоаппарата или изображение было специально отредактировано, чтобы вызвать дискуссию.

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