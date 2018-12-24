Очевидцы сняли на видео десятки напуганных птиц, которые с криками окружили НЛО

Ролик появился на странице пользователя "Ютуба" From Seed To Shatter, но популярен стал после того, как на него обратили внимание популярные конспирологи и уфологи Блейк и Бретт Казинс, пишет Daily Star.

На кадрах десятки кричащих ворон кружат вокруг тёмного шара, висящего в небе. Видимо, не найдя другого объяснения происходящему, очевидцы начинают восклицать, что странный объект в воздухе — это НЛО. Юзер From Seed To Shatter выложил ролик в Сеть с подписью "Вороны и НЛО на пристани?".

И им заинтересовались теоретики заговора Breet & Blake Cousins. Они попытались разобраться в ситуации и задались вопросом, мог ли объект быть, например, всего лишь воздушным шаром. Но быстро отказались от этой версии, потому что, по их словам, вряд ли бы у птиц на него была бы такая сильная реакция. К тому же они пришли к выводу, что шар достигает пяти-семи метров в длину, и сошлись во мнении, что это НЛО. И их поддержали зрители, которые тоже называли объект неземным, а некоторые почему-то сочли его признаком бедствий.