Очевидцы сняли в небе загадочный объект. ВВС США сбиты с толку

Странный инцидент произошёл в Анкоридже, Аляска. Что попало на камеру, до сих пор остаётся загадкой.

18-летний Адонус Бау рассказал, как они с мамой вышли на парковку у дома и увидели в небе таинственный предмет, за которым, предположительно, тянулись две чёрные полоски дыма. Сбитые с толку очевидцы предположили, что это может быть метеорит, но сильно сомневались в этой версии. Также были озвучены догадки, что это самолёт.

Я думал, это метеорит или что-то в этом роде. Но на самом деле я никогда не видел ничего подобного Адонус Бау

Так как ролик сняли неподалёку от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон, ситуацию прокомментировали её представители. Пресс-секретарь Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолётов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно.

Это не похоже ни на один из наших самолётов Эрин Итон

Однако Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это всё же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остаётся загадкой.