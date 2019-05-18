Напуганный турист снял, как над красным облаком парит странный светящийся объект

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Напуганный турист снял, как над красным облаком парит странный светящийся объект

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Гиф © Kennedy News

52-летний Даррен Блейкли из Новой Зеландии отдыхал на Пхукете (Таиланд), где и заснял удивительное явление. На видео очевидцы поражённо застыли при виде подозрительного красного облака. Примечательно, что небо той ночью было абсолютно ясным, пишет Daily Star.

В ролике угрожающего вида грозовую тучу то и дело подсвечивают молнии, а затем из неё вылетает странная светящаяся точка. Многие люди остановили машины и принялись снимать облако, став свидетелями такого редкого явления. Автор видео — Даррен — рассказал СМИ, что глазам своим не поверил, когда увидел эту тучу.

В тот момент на небе было всего одно облако, и оно очень быстро двигалось по небу

— Даррен Блейкли

Мужчина признался, что не сразу заметил светящуюся точку. Сперва он снимал странное облако, как и все, кто находился рядом с ним. Никто не разговаривал, все поражённо смотрели на небо. Позже при просмотре ролика Даррен обнаружил сияющий объект, и теперь мужчина уверен, что это НЛО. После публикации видео набрало уже более двух миллионов просмотров. Многих пользователей Сети оно не оставило равнодушными.

<p>Видео: © Kennedy News</p>

Поразительно, но в то же время страшно! Облако похоже на портал, а летающие штуки — на НЛО

Пользователь Сети

Это точно гость с другой планеты

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