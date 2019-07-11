Исследователь нашёл на фото с Марса странный объект, напоминающий живую птицу

Уж сколько времени бьются между собой скептики и учёные, верящие, что Красная планета пригодна для колонизации. И вот в копилке аргументов в полку последних прибыло благодаря энтузиасту Тайлеру Глокнеру.

Когда учёные NASA публиковали очередные фото с поверхности Марса, вряд ли они ожидали такой бурной реакции от пользователей Сети. Глокнер тщательно изучил предоставленные снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на существо с крыльями, пишет Daily Star. На видео этот момент отображён с 7-й по 8-ю минуту.

Оно похоже на птеродактиля, птицу или что-то в этом роде. Можно заметить крылья, которыми оно машет в воздухе. Его хорошо заметно Тайлер Глокнер

Кто-то положительно воспринял эту новость, ведь в таком случае человечество в относительно скором времени сможет переселиться на Красную планету. Но нашлись и скептики, которые увидели заговор в NASA.

Такие фото заставляют меня задуматься, действительно ли NASA посылает роверы на Марс или это просто пустыня на Земле Пользователь YouTube

Думаю, NASA и правительство реально снимают это в пустыне, а существо с крыльями — простой сокол Пользователь YouTube

Напуганный турист снял, как над красным облаком парит странный светящийся объект