Исследователь нашёл на фото с Марса странный объект, напоминающий живую птицу

Когда учёные NASA публиковали очередные фото с поверхности Марса, вряд ли они ожидали такой бурной реакции от пользователей Сети. Глокнер тщательно изучил предоставленные снимки и на одном из них заметил странное пятно в небе, похожее на существо с крыльями, пишет Daily Star. На видео этот момент отображён с 7-й по 8-ю минуту.
Оно похоже на птеродактиля, птицу или что-то в этом роде. Можно заметить крылья, которыми оно машет в воздухе. Его хорошо заметно
Тайлер Глокнер
Кто-то положительно воспринял эту новость, ведь в таком случае человечество в относительно скором времени сможет переселиться на Красную планету. Но нашлись и скептики, которые увидели заговор в NASA.
Такие фото заставляют меня задуматься, действительно ли NASA посылает роверы на Марс или это просто пустыня на Земле
Пользователь YouTube
Думаю, NASA и правительство реально снимают это в пустыне, а существо с крыльями — простой сокол
Пользователь YouTube
Напуганный турист снял, как над красным облаком парит странный светящийся объект