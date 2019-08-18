Тайна свинцовых масок. Как погибли бразильские исследователи потустороннего мира

В августе 1966 года на холме в пригороде Рио-де-Жанейро были обнаружены тела двух человек. Банальная история неожиданно превратилась в одну из главных загадок эпохи, когда выяснилось, что эксперты не могут установить причину смерти мужчин, полиция не способна выдвинуть ни одной аргументированной версии их гибели, а сами мужчины планировали установить контакт с некими сверхъестественными силами. На их лицах были обнаружены странные свинцовые маски, из-за которых история и получила своё название — "дело о свинцовых масках".

Тела на холме

17 августа Мигел Виана и Мануэл да Круз приехали в городок Нитерой в пригороде Рио-де-Жанейро. Мужчины зашли в местный магазин, купили непромокаемые дождевики (в тот день не прекращался сильный дождь) и бутылку воды. Вечером того же дня их в последний раз видели живыми. Местный охранник видел, как они приехали на автомобиле в сопровождении двух других мужчин к холму Винтен. После этого машина с двумя мужчинами уехала, а Виана и да Круз пешком отправились на холм.

На следующий день два тела были обнаружены на холме местным подростком. Он сообщил об этом в полицию, но из-за сильного ливня полицейские решили никуда не ехать. Повторно тела были обнаружены уже 20 августа. Только тогда полиция прибыла на холм. Их взору открылась странная картина.

Два мужских тела в деловых костюмах, поверх которых были надеты дождевики, лежали на своеобразном ложе из срубленных листьев и веток. На лицах мужчин были странные свинцовые маски, сделанные кустарным способом. Никаких следов борьбы. Никакого оружия. Никаких признаков насилия. Полиция терялась в догадках.

Расследование

За несколько дней пребывания в жаркой и влажной среде тела подверглись разложению. Установить причину смерти эксперты не смогли и после вскрытия. Тела не имели никаких повреждений. Токсикологическая экспертиза тоже не выявила присутствия отравляющих веществ.

У одного из погибших была обнаружена записка со странными инструкциями о приёме неких капсул и ожидании сигнала, после которого необходимо надеть маски. Однако никаких капсул при погибших обнаружено не было, хотя бутылка из-под воды была пустой.

Опрос близких и друзей погибших дал неожиданные результаты. Оказалось, что оба мужчины очень сильно увлекались поисками паранормальной активности и сверхъестественного. На холме Винтен они планировали вступить в контакт с высшими силами. Но что это были за силы, никто определённо не мог сказать. Одни думали, что это некие духи. Другие — что это инопланетяне. В любом случае встреча явно должна была быть необычной и очень важной. Жена одного из погибших сообщила, что накануне поездки он рассказал ей, что его ждёт важнейший тест, который подтвердит или опровергнет всё, во что он верит, то есть сверхъестественное.

Близкий друг покойных, состоявший в их своеобразной "ячейке", подтвердил, что за несколько месяцев до этого мужчины пытались создать некий аппарат для контакта со сверхъестественными сущностями, который взорвался во время экспериментов.

Мистический оттенок за этой историей закрепился после свидетельства одного из очевидцев, который в ночь на 18 августа видел над холмом Винтен странные светящиеся шары. Этой информацией он охотно поделился с журналистами.

В ходе расследования выяснилось, что за несколько лет до этого в другом бразильском городе произошёл аналогичный случай. Тогда на холме при таких же обстоятельствах был найден мужчина, у которого тоже была свинцовая маска. При нём были обнаружены похожие записи о приёме неких капсул. Но самое удивительное в том, что он тоже был радиотехником по профессии, как и двое погибших на холме Винтен. Тогда дело даже не стали расследовать, списав всё на несчастный случай.

Позднее была проведена эксгумация тел погибших, однако новые экспертизы ничего не дали. Полиция так и не смогла выдвинуть вразумительную версию случившегося, и "дело о свинцовых масках" стало главной криминальной загадкой Бразилии, аналогичной истории с "дятловцами" в России.

Криминальная версия

В попытках как-то объяснить случившееся с рациональной точки зрения исследователями была выдвинута криминальная версия гибели мужчин. Предприимчивые преступники могли под видом уфологов или оккультистов наладить контакт с двумя небедными и доверчивыми мужчинами. Под предлогом важного сверхъестественного опыта они убедили их отправиться в отдалённую местность, где и усыпили некими капсулами.

Пока жертвы находились без сознания, они обчистили их карманы. Возможно преступники украли только часть денег, чтобы не вызывать подозрений и сбить полицию со следа. Со слов супруги одного из погибших, он взял в поездку крупную сумму — три миллиона крузейро (около одной тысячи долларов), сообщив ей о намерении купить подержанный автомобиль. Однако полицейские обнаружили в карманах мужчин лишь несколько тысяч крузейро.

Впрочем, обчистить их карманы могли полицейские, которые не поехали на вызов 18 августа, но явились туда позднее. Либо это могли сделать подростки, обнаружившие тело.

Однако стоит отметить, что на холме помимо мужчин мог присутствовать как минимум ещё один человек. Ветки и листья для их ложа были срезаны ножом или мачете. Но, несмотря на тщательные поиски, на холме не обнаружили никаких острых предметов. Значит, этот нож забрал тот, кто присутствовал на холме, но покинул его до или после прихода мужчин. Не стоит забывать и о том, что в последний раз их видели в компании ещё двух мужчин, которые позднее уехали. Но что мешало им вернуться и обчистить карманы позднее? А увидев, что мужчины не подают признаков жизни, они замели следы и уехали.

Несчастный случай

Согласно этой версии, никакого криминала в гибели мужчин не было. Просто они не рассчитали с дозировкой капсул. Со слов родственников и близких известно, что они принимали какие-то капсулы на протяжении нескольких дней перед отъездом. Возможно, что для главного опыта в своей жизни они решили принять особенно сильную дозу вещества, но она оказалась фатальной для обоих.

Политическая версия

В середине 60-х в Бразилии произошёл государственный переворот и к власти пришли ультраправые военные. На базе уголовной и политической полиции были сформированы эскадроны смерти, которые проводили бессудные казни. Поначалу истребляли только профессиональных преступников, но вскоре деятельность эскадронов была расширена и на политическую оппозицию, в особенности на левых активистов.

У оппозиции существовали свои пиратские радиостанции, которые периодически подвергались разгрому. Погибшие были радиотехниками, способными наладить работу такой нелегальной станции. Возможно, они были похищены одним из эскадронов, подверглись пыткам или допросу с применением сильнодействующих психотропных веществ и не пережили этого. Полиция, не желая связываться с делами эскадронов, устранилась от расследования, ссылаясь на отсутствие зацепок.

"Сверхъестественная" версия

Согласно этой версии, контактёрам всё же удалось установить связь с некими сверхъестественными сущностями. Однако этого контакта они не пережили. По сути, единственным аргументом в эту пользу является опубликованное в газетах заявление свидетеля, который видел некие светящиеся шары над холмом в тот вечер.

Тем не менее эта версия пользуется наибольшей популярностью в рядах поклонников сверхъестественного, исследователей паранормального и разного рода уфологов. Холм Винтен приобрёл у них культовый статус, бразильские охотники за паранормальным приезжают к нему и по сей день, но никаких необычных происшествий там больше никогда не происходило.

"Дело о свинцовых масках" стало одним из самых загадочных происшествий в истории Бразилии. Сохранившиеся маски и по сей день находятся в одном из местных полицейских музеев. Тайна гибели бразильских радиотехников, пытавшихся установить контакт с миром духов, вряд ли когда-либо будет разгадана.