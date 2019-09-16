Парень снимал грозу, но на видео попал объект, которым заинтересовалось НАСА

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Видео © YouTube / Agencia 6 Noticias

Странные кадры были сняты в испанском городе Аликанте, на который обрушилась непогода.

Видео записал специалист в области информатики Алехандро Молла, пишет Daily Star. Парню не спалось из-за грома, и он решил заснять разбушевавшуюся природу. Но ему удалось запечатлеть не только тяжёлые тёмные тучи и вспышки молний, а нечто более интересное.

Когда Алехандро просматривал отснятый материал, он увидел, как между облаков петляет странный серебристый диск. Вскоре на его ролик обратило внимание местное издание Agencia6. Быстродвижущийся в ночном небе объект с видео впечатлил не только местных уфологов. Якобы НАСА тоже заинтересовалось кадрами и попросило испанские СМИ предоставить оригинальные файлы.

<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=_lE_WcnU10w" target="_blank"><strong>Agencia 6 Noticias</strong></a></p>

Однако не все поспешили поверить, что это инопланетные корабли прилетели для подзарядки. Некоторые пользователи предположили, что парень всего лишь запечатлел отблеск на оконном стекле.

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