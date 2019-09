Американские военные признали существование НЛО. Самолёты гнались за тарелкой

Сегодняшний день наверняка войдёт в историю как день, когда власти США официально признали, что пришельцы могут существовать. Разберёмся в истории подробнее.

Истина где-то рядом. Как всё началось

Зимой 2017-го и весной 2018-го в американских СМИ последовательно появились три видеозаписи. Их показали в New York Times и в The Stars Academy of Arts & Science. Это были записи с приборов, установленных в американских истребителях F/A-185F. На кадрах видно, что пилоты самолёта преследуют непонятную цель.

У цели нет крыльев. Её строение издалека напоминает цилиндр или тарелку. Также заметно, что неопознанный объект может менять цвет, форму и разгоняться до огромных скоростей. В итоге, заметив, что его преследуют истребители, НЛО скрывается с радаров. Вот как выглядел "объект" на приборах.

Первая реакция

Вопросы к Министерству обороны США последовали немедленно. Но Пентагон не стал на них отвечать. Хотя в недрах американского силового ведомства уже 15 лет работает секретная программа по изучению всех рапортов и данных о столкновении с НЛО. Военные скрывали эту программу до 2007 года. И только после признались, что первые сигналы о столкновениях с пришельцами стали появляться с 2004 года.

Информацию об этом регулярно публиковал американский портал The Black Vault. Его основатель, Джон Гринвальд — младший, — достойный продолжатель дела агента Фокса Малдера. Он тоже считает, что правду о пришельцах американское правительство скрывает.

С 16 лет он раздражает власти регулярными запросами, расследованиями и разоблачениями. Сейчас The Black Vault — это 2 млн страниц. А Гринвальд, пожалуй, самый известный в мире исследователь феномена НЛО.

НЛО существует. Ждать ли нашествия инопланетян?

Не прошло и трёх лет, как The Black Vault добился ответа от американских военных. Джозеф Градишер, пресс-секретарь Военно-морских сил, признал, что пилоты столкнулись с неведомым явлением.

В официальном ответе он не использовал термин "НЛО" (неопознанный летающий объект), или по-английски — UFO (unidentified flying object). Вместо этого он назвал летающую тарелку unidentified aerial phenomena — "неопознанным воздушным явлением". Это определение он расшифровывать не стал, как не поделился и подробностями о встрече с пришельцами.

Безусловно, этот ответ всполошил всех конспирологов и поклонников теории о существовании пришельцев. Теперь у них на руках есть козырь. Власти США, определённо, что-то скрывают. Или хотя бы не знают, с чем они столкнулись. Пусть Землю и не ждёт немедленное нашествие марсиан, но вся история — повод задуматься и признать, что Фокс Малдер, быть может, и не был так уж неправ. Не исключено, что за этим откровением американских властей могут последовать и другие инопланетные разоблачения.