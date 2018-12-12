Официант на нобелевском банкете совершил эпический фейл и попал на видео

Вадимас переехал в Швецию из Литвы в 2006 году и с тех пор каждый год работает на традиционном банкете по случаю вручения Нобелевской премии. И тринадцатый раз оказался для него немного необычным, пишет expressen.se.

Ежегодный торжественный ужин обслуживали 40 поваров и 190 официантов. И конфуз одного из них попал на камеру. Вадимас разносил еду и уронил закуску с запечённым сельдереем профессору молекулярной и клеточной биологии Дану Лархаммару (Dan Larhammar) на пиджак.

Вадимас решил исправить ситуацию. С изящной лёгкостью и забавной мимикой, словно у мистера Бина, он попытался вытереть спину академика. По его словам, конфликта между ними не возникло. А ресторан позже оплатил учёному химчистку.

Она (закуска. — Прим. ред) просто соскользнула. Но не было никакого негатива. Профессор оказался очень мил. Ему было неудобнее, чем мне Вадимас, официант

Зато официант попал на видео и стал местной звездой. Он рассказал, что его маленькую оплошность заметили родители, друзья, коллеги и даже незнакомые люди. Представительница Партии центра Анни Лоф, которая была свидетельницей инцидента, поддержала Вадимаса, оставив записку со словами "спасибо за отличный ужин". А вскоре ролик попал на Reddit, где за несколько часов набрал почти 19 тыс. лайков.