Парень нашёл на кухне ползающих существ, которых не смогли опознать даже учёные

Когда мама позвала Тима на кухню, тот явно надеялся получить что-нибудь вкусненькое. Но, увы, после увиденного ему есть точно расхотелось. На полу кухни валялись странные существа, и некоторые из них ещё шевелились. У Тима не вышло их опознать, поэтому он снял всё на видео и выложил в "Фейсбуке", надеясь на мнения подписчиков.
Но, к сожалению, пользователи соцсети тоже мало чем смогли помочь. У существ были вытянутые тела и длинные хвосты, и как подписчики ни ломали голову, никто не мог припомнить ничего похожего.
Как будто кто-то отрезал нижнюю половину от мышонка
Пользователь "Фейсбука"
Больше похоже на маленькую летучую мышь
Пользователь "Фейсбука"
Я предпочитаю думать, что это монтаж. Так я хотя бы смогу заснуть
Пользователь "Фейсбука"
Новозеландский энтомологический отряд отметил, что нечто на видео похоже на лапки мотылька. Если кто-то, например кот, недавно съел мотылька, но оставил лапки, то это нормально, что они ещё шевелятся.
В Университете Окленда решили, что видео ненастоящее, хотя независимый эксперт по насекомым заявил, что эти существа вполне могут быть новым видом каких-нибудь длиннохвостых червей. Но пока официальной версии нет, и пользователи до сих пор в недоумении, что же это такое было.
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