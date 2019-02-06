Парень нашёл на кухне ползающих существ, которых не смогли опознать даже учёные

Самым страшным, что Тим Клерк из Окленда, Новая Зеландия, ожидал увидеть на кухне своей матери, были тараканы или плесень. Но то, что случилось на самом деле, побило все рекорды, пишет Daily Mail.

Когда мама позвала Тима на кухню, тот явно надеялся получить что-нибудь вкусненькое. Но, увы, после увиденного ему есть точно расхотелось. На полу кухни валялись странные существа, и некоторые из них ещё шевелились. У Тима не вышло их опознать, поэтому он снял всё на видео и выложил в "Фейсбуке", надеясь на мнения подписчиков.

Но, к сожалению, пользователи соцсети тоже мало чем смогли помочь. У существ были вытянутые тела и длинные хвосты, и как подписчики ни ломали голову, никто не мог припомнить ничего похожего.

Как будто кто-то отрезал нижнюю половину от мышонка Пользователь "Фейсбука"

Больше похоже на маленькую летучую мышь Пользователь "Фейсбука"

Я предпочитаю думать, что это монтаж. Так я хотя бы смогу заснуть Пользователь "Фейсбука"

Новозеландский энтомологический отряд отметил, что нечто на видео похоже на лапки мотылька. Если кто-то, например кот, недавно съел мотылька, но оставил лапки, то это нормально, что они ещё шевелятся.

В Университете Окленда решили, что видео ненастоящее, хотя независимый эксперт по насекомым заявил, что эти существа вполне могут быть новым видом каких-нибудь длиннохвостых червей. Но пока официальной версии нет, и пользователи до сих пор в недоумении, что же это такое было.