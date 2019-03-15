Новозеландский террорист слушал патриотичный гимн по пути к мечети

Как будто бы имеющейся жестокости самого теракта в Новой Зеландии было недостаточно — Брентон Таррант снимал происходящее на экшен-камеру. В Сеть попало очередное видео случившегося, только подчёркивающее злобу и цинизм преступника.

Новое видео появилось в телеграм-канале Mash, и его нужно смотреть со звуком. Из колонок машины играет песня, которую сложно воспринимать без исторического контекста. Ранее Лайф сообщал, что мужчина придерживался ультраправых взглядов, и здесь появляется ещё одно доказательство.

В машине играет сербский гимн, который в начале 90-х исполнили солдаты, поддерживающие президента сербских сепаратистов в Боснии. Но популярен он стал намного позже, когда пользователи Интернета напридумали про него различных глупых мемов (Remove kebab ) . Накануне Брентон Таррант написал пост на 4chan, где предупредил, что планирует устроить теракт в мечети и застримить это в "Фейсбуке".

Я собираюсь напасть на захватчиков и застримить это в "Фейсбуке", ссылки внизу. Когда вы будете это читать, я уже буду в эфире. Если я не переживу атаку, то мы с вами встретимся в Валгалле" Брентон Таррант

Будто серьёзный блогер, мужчина прикрепил ссылки на свои аккаунты в соцсетях. Своей цели в общем преступник добился — стрим смотрело большое количество людей. В результате его нападения погибло 49 человек, есть около полусотни пострадавших.