Рассказ очевидца бойни в Новой Зеландии: Люди убегали, но тут же падали от пуль

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Рассказ очевидца бойни в Новой Зеландии: Люди убегали, но тут же падали от пуль

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В городе Крайстчерче в Новой Зеландии несколько вооружённых людей устроили стрельбу в двух мечетях. По последним данным, в результате погибло 49 человек, около полусотни пострадало. Один из очевидцев, который в числе первых пришёл на помощь пострадавшим, рассказал, что ему пришлось увидеть. И его слова повергают в шок.

Менеджер по найму Карл Помаре и его работник проезжали по Динс-авеню, когда увидели убегающих в страхе людей, сообщает Nzherald.co.nz.

Мы как раз находились напротив мечети, когда увидели толпу людей, бегущих навстречу нам. Я спросил у приятеля: "Что тут происходит?", как вдруг раздались выстрелы. Бах-бах-бах-бах! Один за другим. Люди выбегали из мечети и падали у обочины дороги

Карл Помаре

Там лежала девочка пяти лет. Она была в критическом состоянии, и её отец тоже получил ранение. Он пытался ей помочь. А мы просто думали: "Скорая, быстрее, быстрее"...

Карл Помаре

<p>Фото: Nzherald.co.nz</p>

Помаре и другие люди, которые пришли на помощь, не стали ждать медиков и решили сами отвезти пострадавшего ребёнка. О состоянии девочки ничего не известно.

Мой приятель пытался помочь парню, которому трижды выстрелили в спину. Но он скончался прямо у нас на глазах. Люди рассказали, что в мечеть вошёл мужчина и начал расстрел. Не было ни криков, ни сирен. Я просто не могу поверить, что это произошло!

Карл Помаре

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