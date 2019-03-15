Рассказ очевидца бойни в Новой Зеландии: Люди убегали, но тут же падали от пуль

Менеджер по найму Карл Помаре и его работник проезжали по Динс-авеню, когда увидели убегающих в страхе людей, сообщает Nzherald.co.nz.
Мы как раз находились напротив мечети, когда увидели толпу людей, бегущих навстречу нам. Я спросил у приятеля: "Что тут происходит?", — как вдруг раздались выстрелы. Бах-бах-бах-бах! Один за другим. Люди выбегали из мечети и падали у обочины дороги
Карл Помаре
Там лежала девочка пяти лет. Она была в критическом состоянии, и её отец тоже получил ранение. Он пытался ей помочь. А мы просто думали: "Скорая, быстрее, быстрее"...
Карл Помаре
Помаре и другие люди, которые пришли на помощь, не стали ждать медиков и решили сами отвезти пострадавшего ребёнка. О состоянии девочки ничего не известно.
Мой приятель пытался помочь парню, которому трижды выстрелили в спину. Но он скончался прямо у нас на глазах. Люди рассказали, что в мечеть вошёл мужчина и начал расстрел. Не было ни криков, ни сирен. Я просто не могу поверить, что это произошло!
Карл Помаре
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