Онлайн-проект "Новогодняя Москва". Праздничные поздравления, маршруты и гигарамы

Комитет по туризму города Москвы совместно с холдингом News Media запускают информационный проект, цель которого помочь путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы в столице. Проект стартует 13 декабря вместе с главным зимним событием — фестивалем "Путешествие в Рождество". В пятницу, 13 декабря, и в субботу, 14 декабря, в центре Москвы можно будет записать новогодние поздравления при участии съёмочной группы Лайфа.

Информационный проект "Новогодняя Москва" поможет москвичам и путешественникам из России, кто планирует приехать на зимние каникулы в Москву, изучить столицу и насыщенно провести предстоящие праздничные дни. Маршруты на winter.life.ru помогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по Москве, включая площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". Здесь собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и подобраны культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Список онлайн-маршрутов будет дополняться в течение проекта.

Из статей на сайте можно узнать, где проходят интересные мероприятия и как увидеть главные достопримечательности Москвы за несколько дней. Здесь же можно прочитать про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.

13 декабря на Никольской улице и 14 декабря на Театральной площади у туристов и москвичей появится возможность записать вместе с командой Лайфа видеопоздравления с Новым годом. После этого их можно будет найти на страницах проекта.

Накануне Нового года у каждого появится возможность подробно исследовать основные точки новогодних гуляний в формате гигарамы. Зайдя на сайт и кликнув на фото, можно будет погрузиться в новогоднюю атмосферу Москвы — рассмотреть праздничное убранство города и, возможно, найти себя на одной из гигапиксельных фотографий.