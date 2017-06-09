"В речке нашли мужика в образе бобра". Самый эпичный звонок в полицию Кургана

Местная жительница рассказала, что нашла в речке мёртвого мужчину, но в процессе разговора выяснилось, что дело обстоит несколько иначе.

В полицию Кургана поступило, возможно, самое эпичное сообщение. Местная жительница рассказала, что нашла в речке "мужчину с наркотиками в брюхе. И вообще он — бобёр". Об этом сообщает Mash.

Начала она своё обращение довольно необычно: "Пока 10 раз нажимаете, человека можно убить! Наркоконтроль вызывайте".

На вопросы о том, что же произошло, абонент объяснила, что во время прогулки на лодке "в речке нашли мужика". Причём, по словам звонившей, он весь "разодранный".

Дальше речь абонента окончательно потеряла здравые нотки. Женщина рассказала, что в найденном "мужике" находятся наркотики, прямо в разорванном брюхе. Оказалось, что находку принесли домой. В ней "куча шелухи". И только на второй минуте разговора выяснилось...

— Это бобр! Он в образе бобра! Ну, огромный бобр. Животное. Зачем мне мужик в квартире нужен, — недоумевала женщина.

В завершении всего абонент потребовала от полиции убрать это из её дома.

— Больше мне не звоните, — завершила разговор с полицией жительница Кургана.