Основатель Alibaba Джек Ма заработал $2,8 миллиарда за одну ночь

Акции компании подскочили в цене на 13%, и её капитализация выросла на $42 миллиарда.

Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма заработал всего за одну ночь $2,8 миллиарда благодаря резкому росту акций холдинга — на 13%. Как сообщает Bloomberg, капитализация компании выросла на $42 миллиарда.

Недавно стало известно, что Alibaba ожидает в текущем финансовом году (до марта 2018 года), что выручка компании вырастет почти вдвое — на 45–49% — и составит $34,3 миллиарда.

Холдинг владеет самыми крупными китайскими платформами по продажам в Сети, включая самую популярную — Taobao. Отметим, что более 80% электронной коммерции приходится в Китае именно на долю Alibaba.

В свои 52 года Джек Ма признан самым богатым человеком в Азии — его состояние, по последним данным, оценивается в $41,8 миллиарда, из которых $8,5 миллиарда он заработал в текущем году. Этот факт обеспечивает ему 14-е место в рейтинге самых богатых людей в мире.

Ранее Лайф писал о том, что, по мнению Джека Ма, через 30 лет компаниями станут руководить роботы.