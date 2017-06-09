Евросоюз требует, чтобы Киев выдал жителям Донбасса биометрические паспорта

Читайте также

Евросоюз требует, чтобы Киев выдал жителям Донбасса биометрические паспорта

3750

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Европейский союз отменил визовый режим для Украины, теперь жители Незалежной отстаивают огромные очереди за биометрическими паспортами.

В Евросоюзе раскритиковали решение президента Украины Петра Порошенко выдать жителям Донбасса и Крыма паспорта старого образца. По словам главы представительства ЕС в Незалежной Хьюга Мингарелли, им необходимы биометрические документы.

Хьюг Мингарелли отмечает, что без биометрических паспортов граждане просто не смогут путешествовать. А в понимании Европейского союза это просто недопустимо. Представитель ЕС добавил, что эта позиция уже доведена до Киева.

Европейский союз ввёл безвизовый режим с Украиной. В свою очередь, Пётр Порошенко предложил выдать жителям Крыма и Донбасса заграничные паспорта, однако старого образца. С такими документами невозможно выехать в страны Шенгена.

Стоит отметить, что Крым является частью России после референдума, который состоялся на полуострове три года назад.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!