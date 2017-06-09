Чиновники Кузбасса арестовали единственное жильё шахтёра-инвалида

Чиновники Кузбасса арестовали единственное жильё 65-летнего шахтёра. Как сообщает Mash, инвалиду 12 лет выплачивали повышенную пенсию из-за ухудшившегося на производстве здоровья.

Но недавно власти пересмотрели свою позицию, и теперь Владимиру Степановичу Волосенкову, проработавшему на руднике всю жизнь, предстоит выплатить три миллиона рублей. Таких денег у него нет, и он может лишиться квартиры.

— Мне судебный пристав сказал, сколько жить собираетесь? Ведь не выплатите всё,— вспоминает пенсионер.