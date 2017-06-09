Набиуллина: Ставки по ипотеке приблизились к историческому минимуму

По словам председателя Центрального банка, российская экономика развернулась к росту.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в России сейчас близки к историческому минимуму.

— Ставки по банковским кредитам снижаются вслед за снижением инфляции, сейчас практически вернулись к докризисным уровням, а по ипотеке — даже ниже. Сейчас ставки по ипотеке близки к историческому минимуму, — сказала председатель Центробанка в ходе выступления в Госдуме.

Набиуллина также отметила, что в настоящее время российская экономика развернулась к росту.

— Экономисты описывают ситуацию, указывая, что показатели вернулись к докризисным уровням, — пояснила глава ЦБ.

Ранее в Сбербанке объявили о снижении процентных ставок по ипотеке.