Вперёд, Финн! Малыш устроил побег брата из колыбели

Услышав крик младшего брата, старший незамедлительно пришёл на помощь и показал младенцу, как покинуть кроватку.

В Сети появилось видео настоящего побега из детской колыбели. Младенец Финн проснулся и начал плакать, однако ему на помощь пришёл старший брат, который уже умеет ходить и считает себя очень самостоятельным.

Чтобы помочь маленькому Финну выбраться из кроватки, его брат взял детский стульчик и затащил его прямо в колыбель, передаёт The Sun. Затем он продемонстрировал младенцу, как выбраться на свободу — для этого нужно было залезть на стул и перебраться через перекладину.

Финн понял, как это делать, и последовал примеру своего "спасителя". Однако из-за маленького роста не смог перелезть самостоятельно. Тогда старший взял его на руки, и довольные дети вышли из комнаты.

Стоит отметить, что всего за три дня видео собрало почти 32 миллиона просмотров.