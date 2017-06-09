23-килограммовый лабрадор набросился на американца на борту самолёта

У жителя США Марлина Термейна Джексона изуродовано лицо, ему пришлось наложить 28 швов.

На борту самолёта авиакомпании Delta Airlines лабрадор-ретривер напал на жителя США Марлина Термейна Джексона. Как сообщает телеканал FOX10 TV, 23-килограммовый пёс набросился на мужчину, когда тот занял своё место у окна перед вылетом из Атланты в Сан-Диего.

В итоге у пассажира диагностировали серьёзные травмы лица, оно полностью изуродовано. Врачам пришлось наложить 28 швов во время операции. Теперь мужчине понадобится помощь пластического хирурга.

По данным телеканала, лабрадор принадлежит ветерану американской армии Рональду Кевину Манди — младшему. Сразу после инцидента пса поместили в багажное отделение, а пострадавшего мужчину доставили в больницу.