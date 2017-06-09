Суд в Брюсселе снял арест с имущества российских компаний по "делу ЮКОСа"

Соответствующее решение было вынесено Апелляционным судом Парижа осенью 2016 года.

Суд Брюсселя снял все аресты с имущества российских компаний в Бельгии по "делу ЮКОСа".

Руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков подтвердил эту информацию агентству РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что в 2014 году Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. В РФ это решение обжаловали, после чего бывшие акционеры обратились в суды ряда государств с требованием арестовать российское имущество за границей.

Позднее во Франции и Бельгии имущество, которое исполнители решения суда сочли российским, было арестовано. Осенью 2016 года Апелляционный суд Парижа вынес решение разблокировать счета нескольких российских унитарных предприятий.