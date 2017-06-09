В Афинах шальная пуля убила ребёнка на школьном празднике

Мальчик играл на спортивной площадке в баскетбол и в какой-то момент упал. Изначально очевидцы решили, что он просто сильно ударился головой. Правда выяснилась только после вскрытия.

В столице Греции 11-летний мальчик скончался от шальной пули во время праздника по случаю окончания учебного года, сообщает AMNA.

Трагедия произошла 8 июня в районе Ахарнон. Мальчик был на баскетбольной площадке во дворе школы, где упал и сильно ударился головой. Ребёнка госпитализировали, он скончался в больнице.

Очевидцы изначально предположили, что ребёнок очень сильно ударился головой, но вскрытие установило истинную причину смерти. Как оказалось, ею стало попадание пули — по всей видимости, калибром 9 мм. Она была выпущена из огнестрельного оружия и попала ребёнку в голову.

— Пуля, должно быть, была от беспорядочной стрельбы, произошедшей в районе в то время, когда проходили детские мероприятия, — сказал агентству сотрудник отдела безопасности.

Полиция заблокировала район после того, как стали известны результаты экспертизы. Правоохранители ведут расследование, чтобы установить убийцу. По делу есть задержанные, точное их число не сообщается.