Путин посетил павильон России на "Экспо-2017" в Астане

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Путин посетил павильон России на "Экспо-2017" в Астане

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Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства принял участие в церемонии открытия всемирной выставки после заседания саммита ШОС.

Президент РФ Владимир Путин посетил павильон "Россия — энергетический потенциал планеты" на открытии "Экспо-2017" в Астане.

<p>Павильон &#34;Россия — энергетический потенциал планеты&#34; на &#34;Экспо-2017&#34; в Астане</p>

Российская экспозиция является одной из крупнейших на этой всемирной выставке и посвящена теме энергетического потенциала РФ на примере Арктики. В одном из залов павильона даже установлен небольшой айсберг, который доставили в столицу Казахстана прямо из северного региона страны.

<p>Павильон &#34;Россия — энергетический потенциал планеты&#34; на &#34;Экспо-2017&#34; в Астане</p>

В работе российской секции выставки принимают участие Росатом, Минприроды РФ, "Транснефть", "Русгидро", Правительство Москвы и многие другие.

Напомним, что "Экспо-2017" проходит с 10 июня по 10 сентября в Астане. Главная цель мероприятия — демонстрация новейших научно-технических, а также культурных достижений стран-участниц.

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